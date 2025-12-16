Giorgio Rovere porterà la fiamma olimpica a Giarre | un tedoforo dei Giochi Milano-Cortina 2026

Il 19 dicembre Giarre vivrà un momento speciale con la passing della fiamma olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. Giorgio Rovere, giornalista e conduttore televisivo, sarà uno dei tedofori a portare avanti il simbolo dell’unità e dello spirito olimpico, unendo la comunità in un evento di grande significato.

Giarre si prepara a vivere un momento di grande emozione: il prossimo 19 dicembre, intorno alle ore 12:00, Giorgio Rovere, giornalista e conduttore televisivo su Piana TV e Telitalia, prenderà parte alla staffetta della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 come tedoforo. Rovere percorrerà le strade della città portando la fiamma, simbolo universale dei valori olimpici di impegno, solidarietà e inclusione. La partecipazione del giornalista non è solo un’occasione sportiva, ma un momento di connessione tra la comunità e un evento di rilevanza internazionale. L’arrivo della fiamma olimpica a Giarre rappresenta per la città un’occasione unica di celebrare lo sport e lo spirito olimpico, coinvolgendo cittadini, istituzioni e appassionati in una manifestazione di grande impatto simbolico. Laprimapagina.it

