Maria Rita Parsi chi era la psicoterapeuta per i diritti dei minori | i libri per capirla

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della psicoterapia e dei diritti dei minori in Italia. Psicoterapeuta e psicologa, ha dedicato la vita a proteggere i bambini e gli adolescenti, convinta che i loro diritti siano fondamentali per una società più giusta. La sua attività si è divisa tra la pratica clinica e l’impegno pubblico, sempre con l’obiettivo di far capire quanto siano importanti i diritti dei più piccoli. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della tutela dei diritti e della psicologia infantile.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicoterapeuta, psicologa, studiosa e figura pubblica, ha costruito il proprio percorso tra pratica clinica e impegno istituzionale, con un’idea chiara e mai negoziabile: i diritti dei bambini e degli adolescenti non sono un tema accessorio, ma un pilastro della vita democratica. Chi era Maria Rita Parsi. Il suo lavoro si è sviluppato lungo direttrici diverse ma coerenti. Alla base, una solida attività professionale nel campo della psicoterapia, affiancata da una costante produzione editoriale e da un coinvolgimento diretto nei processi decisionali pubblici. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi era Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la vita alla tutela dei diritti di minori e adolescentiComponente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ha pubblicato più di 100 libri ... affaritaliani.it

