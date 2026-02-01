Dopo le violenze di Askatasuna ci mancava il deputato di Avs Grimaldi Ora basta!

Dopo le violenze di Askatasuna a Torino, arriva anche la denuncia di Marco Grimaldi, deputato di Avs. In un’intervista a Repubblica, Grimaldi commenta che la città sta diventando un laboratorio di repressione, dove i No Tav e il caso Shahin sono solo alcuni esempi. La sua voce si aggiunge al coro di chi chiede più sicurezza e meno violenza.

Dopo le violenze di Askatasuna a Torino ci mancava il deputato di Avs Marco Grimaldi. Ecco una perla tra le tante affidate oggi a un'intervista st Repubblica: Torino "sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav e come abbiamo visto con il caso Shahin. Vogliono prendersi lo scalpo di Torino per via militare, magari per giustificare una prossima Minneapolis anche in Italia". Ora basta! Il commento del direttore Daniele Capezzone.

