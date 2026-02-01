Torino agente preso a martellate? Avs-choc | il giorno dopo le terrificanti parole di Grimaldi

La notizia dell’agente preso a martellate a Torino ha fatto il giro nelle ultime ore. Il giorno dopo, Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato senza peli sulla lingua, lasciando tutti senza parole. La vicenda sta facendo discutere e solleva molte domande sulla sicurezza e sulla gestione della situazione.

C'è chi non conosce vergogna. Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra, per esempio, vicecapogruppo alla Camera. Cresciuto a Vanchiglia, il quartiere di Torino dove si trovava Askatasuna. E Grimaldi, il giorno dopo gli orrori che abbiamo visto al corteo antagonista a sostegno del centro social sgomberato, si spende in considerazioni inquietati. Già, non gli è bastato vedere un poliziotto preso a martellate e a calci in faccia per frenare, per evitare di sostenere posizioni sconcertanti. E queste posizioni le sostiene in un'intervista a Repubblica. Parlando del corteo, Grimaldi premette: "Andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, condanna l’aggressione a un agente abruzzese a Torino.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante il corteo a Torino: «Io vivo per miracolo». Feriti agenti padovaniPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Scontri a Torino: il commento del sindaco di Vicenza Possamai su agente feritoIl sindaco di Vicenza Possamai condanna la violenza e solidarizza con l'agente di 29 anni ferito negli scontri a Torino. La violenza non è protesta. vicenzareport.it

Giorgia Meloni ha visitato in ospedale a Torino Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova accerchiato e pestato durante il corteo di sabato pomeriggio, 31 gennaio, organizzato per protestare contro la chiusura del centro sociale a Torino. Melo - facebook.com facebook

Comandante Carabinieri, a Torino "un attacco allo Stato". Luongo, solidarietà ad agente 'ignobilmente aggredito durante disordini' #ANSA x.com