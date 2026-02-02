Chi è Laura Fernandez la nuova presidente del Costa Rica

La Costa Rica cambia volto alla guida del paese. Laura Fernandez, candidata del partito conservatore Pueblo Soberano, ha vinto le elezioni di ieri con il 48,5% dei voti. Ora prende il posto di Rodrigo Chaves, che ha governato finora. La sua vittoria arriva dopo una campagna intensa e testimonia la volontà di un cambiamento, anche se non troppo radicale, nel paese centroamericano. Fernandez si prepara a assumere ufficialmente la carica, mentre la popolazione aspetta di vedere come gestirà il nuovo mandato.

Una donna sarà la nuova presidente del Costa Rica. Laura Fernandez, candidata del partito conservatore Pueblo Soberano, ha vinto le elezioni presidenziali di ieri con circa il 48,5% dei voti, secondo l’ultimo report del Tribunale Supremo delle Elezioni del Paese centroamericano, e succederà l’alleato, il presidente Rodrigo Chaves. È la seconda donna alla presidenza in Costa Rica e la primo presidente in decenni a raccogliere i voti necessari per la vittoria al primo turno. Al secondo posto è arrivato Alvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con il 33,3%, e al terzo posto Claudia Robles di Coalición Agenda Ciudadana, con il 4,8%. 🔗 Leggi su Formiche.net

