Chi è l' atleta azzurra fermata dall' antidoping

Questa mattina, un’atleta italiana è stata fermata durante i controlli antidoping in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La notizia si diffonde in fretta, mentre manca poco all’apertura ufficiale della manifestazione. I dettagli sulla sua identità e sulle accuse non sono ancora noti, ma la notizia ha già fatto scattare l’allarme tra gli organizzatori e gli atleti. La competizione, che si avvicina, si trova ora sotto osservazione per un caso che potrebbe cambiare il clima di questa grande festa dello sport.

Il primo caso di doping scuote i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, quando mancano pochi giorni all’inizio della kermesse a cinque cerchi. Sotto accusa è finita Rebecca Passler, 24enne di Anterselva, convocata per far parte della selezione azzurra nelle gare di biathlon. La biatleta è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. In pratica la stessa sostanza che nel 2017 costò una squalifica di due mesi alla tennista Sara Errani. Al momento Rebecca Passler è stata sospesa in via cautelare e almeno per questa edizione sarà costretta a rinunciare al sogno olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026.

La notizia ha colpito come un fulmine: una delle atlete italiane, protagonista ormai da anni nel suo settore, è risultata positiva all’antidoping.

