Chi è il ragazzo arrestato per il pestaggio del poliziotto | l' unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino

È stato lui, Angelo Francesco Simionato, il ragazzo con la giacca rossa tra gli incappucciati durante gli scontri di sabato a Torino. Il 22enne, incensurato di Arcidosso, è stato arrestato dopo aver partecipato alle violenze contro le forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia lo ha identificato grazie al suo abbigliamento distintivo e ora si trova in carcere, accusato di aver preso parte alle azioni violente.

Angelo Simionato è accusato anche di rapina, non era lui ad avere in mano il martello. I genitori: "Nostro figlio è un bravo ragazzo" Una giacca rossa, jeans chiari e il volto quasi del tutto scoperto. Era vestito così Angelo Francesco Simionato, 22enne incensurato di Arcidosso (Grosseto), mentre sabato pomeriggio partecipava agli scontri con le forze dell'ordine al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, e all'aggressione del poliziotto Alessandro Calista, preso a martellate in corso Regina Margherita.

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, di Arcidosso, sospettato di aver preso parte agli scontri di sabato pomeriggio a Torino.

Un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, è finito in manette dopo aver preso a martellate un poliziotto durante il corteo di Torino contro lo sgombero di un centro sociale.

