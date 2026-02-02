Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Dubai, dove si disputa l’ATP 2026. Dopo aver passato alcuni giorni di riposo, il tennista italiano si concentra sulla prossima sfida. La semifinale agli Australian Open contro Djokovic resta un ricordo vivo, ma ora il suo obiettivo è riprendere il ritmo e affrontare i prossimi avversari. La lista degli iscritti e le teste di serie sono già ufficiali, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di vedere Sinner in azione contro i migliori.

Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di pausa dopo quanto accaduto a Melbourne. La semifinale persa agli Australian Open contro Novak Djokovic ha lasciato il segno, soprattutto per come è maturata. Le numerose occasioni mancate nel corso dell’incontro hanno evidenziato ciò che non ha funzionato nel confronto, in un match dall’andamento particolare, nel quale le statistiche hanno in larga parte sorriso all’azzurro. È mancata la concretezza nei momenti chiave, quella solidità sui punti importanti che solitamente accompagna il tennista di Sesto Pusteria e sulla quale dovrà riflettere insieme al proprio team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Dubai 2026? La entry-list e le teste di serie

Approfondimenti su Jannik Sinner

L’estrazione dei tabelloni principali degli Australian Open 2026 si terrà durante la notte italiana, alle 4.

L’ATP Doha 2026 si avvicina, con l’entry list provvisoria che annuncia la partecipazione di Sinner e Alcaraz.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set; Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà; Il tabellone dell'Australian Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA.

Australian Open 2026, Musetti show, Lorenzo vs Djokovic. Sinner ai quarti (Darderi ko), chi affronterà JannikSinner conquista i quarti di finale degli Australian Open battendo nel derby italiano un ottimo Luciano Darderi, che forza l'altoatesino a chiudere il match al tie break del terzo set. Il n. 2 del mon ... affaritaliani.it

Sinner eliminato dagli Australian Open: un epico Djokovic vince in 5 set e vola in finale contro AlcarazVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. leggo.it

Ranking Atp aggiornato dopo gli Australian Open! 3350 i punti che separano Carlos Alcaraz da Jannik Sinner. skysporttennis - facebook.com facebook

Nessuno come Alcaraz a 22 anni: Carlos allunga in classifica su Sinner, ma ora Jannik può solo guadagnare x.com