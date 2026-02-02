La riconoscenza per Antonio Conte arriva inaspettata. Qualcuno ha deciso di premiarlo con la panchina d’oro, lasciando molti sorpresi, soprattutto tra chi lo considera un incompetente autolesionista. La decisione fa discutere e accende le opinioni tra tifosi e addetti ai lavori.

. In giro non solo a Milano, purtroppo, anche a Napoli. Si è tenuta a Coverciano la cerimonia che per l’assegnazione della Panchina d’Oro, prestigioso riconoscimento che viene conferito dall’Aia agli allenatori migliori d’Italia, votati dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C. Nel massimo campionato il premio è stato vinto da Antonio Conte del Napoli con 20 voti su 47 davanti a Gian Piero Gasperini delle Roma, ex Atalanta, con 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Altri 17 invece sono andati ad altri tecnici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che strano, hanno dato la panchina d’oro a Conte (a sentire in giro è un incompetente autolesionista)

Approfondimenti su Conte Panchina

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d’oro per la Serie A 2024-25.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conte Panchina

Argomenti discussi: LO STRANO CASO DEL NO DI ROMAGNOLI A 18 MILIONI; Lo strano caso dell'Amtab: prima l'attacco hacker, poi i telefoni isolati: per ore stop a centralino, numero verde e linee aziendali; María Conde, un anno dopo: L'infortunio mi ha dato tante cose buone. A Schio sono felice; Lo strano caso dell’accessibilità al Parenti con Petrolio.

Disgustato della giustizia, gli animali che hanno dato 13 coltellate a mio figlio sono liberi. In Italia viene permesso tutto: lo sfogo di Stefano BettariniChe non abbia mai avuto peli sulla lingua è cosa risaputa e Stefano Bettarini non si è, di certo, risparmiato in una intervista con Il Corriere della Sera Bologna. Non ho bisogno di lavorare, ho ... ilfattoquotidiano.it

Dieci donne della radio, pioniere che hanno dato voce all'ItaliaHanno dato voce all'Italia quando la radio era il mezzo di comunicazione più potente e innovativo. Hanno scritto, diretto, raccontato, informato ma la loro importanza non è mai stata sottolineata ... ansa.it

Che strano paese l’Italia ….uno fa abusivismo e si arricchisce e se viene indagato tutti a dire che siamo invidiosi o che in fondo cosa c’è di strano tutti fanno così! Ma davvero fate così danneggiano tutti noi e a me sinceramente non sta bene. P.S ovviamente l facebook

Che strano. Per quelli del "sì" sono competenti solo quelli del sì. Strano davvero. #IoVotoNo x.com