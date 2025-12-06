Napoli Juve è anche la sfida tra le due squadre che hanno concesso meno… Il dato che esalta le formazioni di Conte e Spalletti

Napoli Juve, sfida tra maestri della gestione: azzurri e bianconeri sono le squadre che concedono meno interruzioni alte, i numeri della solidità. L'attesa per il big match di domani sera allo stadio 'Maradona' si consuma analizzando ogni possibile dettaglio tattico di una sfida che promette scintille. Se l'attenzione mediatica è focalizzata sulle pesanti assenze nei reparti offensivi e difensivi, c'è un dato statistico molto particolare che unisce le filosofie di gioco di Antonio Conte e Luciano Spalletti, dimostrando come entrambe le squadre, nonostante le difficoltà, abbiano raggiunto un livello di organizzazione e pulizia tecnica nella gestione della palla superiore a tutte le altre concorrenti del campionato.

