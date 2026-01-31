Le chat di Ranucci e Boccia sulla lobby gay di destra che controlla l’informazione

Le chat tra Ranucci e Boccia sollevano dubbi su una presunta lobby gay di destra che controlla le notizie. Le conversazioni sono finite sotto la lente, alimentando voci su un presunto network che influenzerebbe l’informazione italiana. Per ora, si tratta di supposizioni senza prove concrete, ma la questione resta al centro del dibattito pubblico.

Una lobby gay di destra che tira i fili dell’informazione. C’è anche questa teoria del complotto nelle chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Il Giornale oggi riporta i dialoghi tra i due. Nei quali si parla degli attacchi di Tommaso Cerno, all’epoca direttore del Tempo, a L’Aria che tira. Proprio quel giorno Cerno aveva criticato Boccia da Parenzo su La7. «L’evento che crea è perché c’è una parte del Paese che farebbe di tutto per abbattere il governo», diceva Cerno. E ancora: «Pompei è stata abbattuta da un terremoto e da un’eruzione e quindi non c’è bisogno di lei».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Lobby Gay

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano.

Si torna a parlare delle chat tra Ranucci e Boccia nell’ambito dell’affaire Sangiuliano.

Ultime notizie su Lobby Gay

