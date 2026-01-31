Ranucci attacca il Giornale e inventa la bufala della chat manipolata Ma ecco il testo integrale e i riferimenti alla lobby gay

Ranucci torna a tuonare contro Il Giornale, sostenendo che la chat omofoba sia stata manipolata. Il conduttore di Report si difende, dopo che il quotidiano ha pubblicato le conversazioni tra lui e Maria Rosaria Boccia, legate all’affaire Sangiuliano. Un nuovo capitolo di una polemica che tiene banco nelle ultime settimane.

L'ultima bufala di Sigfrido Ranucci: la chat omofoba è manipolata. Va in scena l'ennesimo tentativo disperato del conduttore di Report, che torna ad attaccare Il Giornale per aver rivelato le conversazioni tra lui e la pompeiana Maria Rosaria Boccia in pieno affaire Sangiuliano. Il frontman della trasmissione di Rai3, che da giorni ha preso di mira il direttore Tommaso Cerno, oggi, dal metaverso della sua pagina Facebook, rimanda al mittente i deliri sulla lobby gay, accusandoci di aver snaturato il significato dei suoi messaggi omofobi a Lady Pompei, a causa dell'omissione di una frase che, secondo il giornalista, darebbe tutt'altro senso alle sue parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ranucci attacca il Giornale e inventa la bufala della chat manipolata. Ma ecco il testo integrale e i riferimenti alla lobby gay Approfondimenti su Sigfrido Ranucci Le chat di Ranucci e Boccia sulla “lobby gay” di destra che controlla l’informazione Le chat tra Ranucci e Boccia sollevano dubbi su una presunta lobby gay di destra che controlla le notizie. Welcome to favelas contro Report: “La trasmissione di Ranucci voleva fregarci, ma ecco il video integrale” Nella puntata di Report andata in onda il 14 dicembre, Sigfrido Ranucci ha dedicato un servizio alla piattaforma di giornalismo di strada Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sigfrido Ranucci Argomenti discussi: Report: Un software spia i pm, è bufera. Nordio ribatte: solo fake news di Ranucci; La sinistra attacca il governo: Chiarisca sull'Ice a Milano-Cortina. Ma Piantedosi smentisce: Non ci risulta; Mentre la sinistra la attacca, Beatrice Venezi fa il sold out a teatro; Askatasuna, appuntamento al circolo Lenin. E Rifondazione attacca il sindaco di Torino: Lo Russo servo di Meloni. Bufera su Ranucci, dopo l’inchiesta del Giornale centrodestra all’attacco: Uso distorto per attaccare il governoOra il centrodestra chiede che venga fatta chiarezza su quanto questo quotidiano ha fatto emergere nelle sue ultime inchieste sul conduttore di Report. Gasparri: L'ordine dei giornalisti dovrebbe val ... msn.com Ranucci, la bufala della chat manipolata e i riferimenti alla lobby gayVa in scena l'ennesimo tentativo disperato del conduttore di Report, che torna ad attaccare Il Giornale per aver rivelato le conversazioni tra lui e la pompeiana Maria Rosaria Boccia in pieno affaire ... ilgiornale.it #Ranucci a #diMartedì: ''Esiste una piattaforma finanziata con denaro pubblico che attacca #Report'' - facebook.com facebook Veleno su Rai 3: Barbareschi attacca Ranucci, ma è l'ennesimo "fuori pista" di un conduttore che vive di polemica - #Allegromanontroppo #GianGaetanoBellavia #LucaBarbareschi #Report #SigfridoRanucci - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.