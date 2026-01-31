Il centrosinistra di Reggio Calabria si prepara a scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, che si terranno probabilmente il 1 marzo. La decisione è stata presa dai partiti della coalizione, decisi a trovare un accordo tra loro, ma con la porta aperta a un candidato unitario. Ora si attende la conferma della data e l’avvio ufficiale della campagna.

Il centrosinistra, o meglio la componente dei partiti, ha deciso. Il candidato sindaco per le elezioni comunali di Reggio Calabria sarà scelto attraverso le primarie, per le quali la data probabile è domenica 1 marzo. La linea tracciata dalla coalizione è stata messa nero su bianco in un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Calabria

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.

Il centrosinistra si sta confrontando sulla scelta del candidato sindaco unico, ma resta da definire il metodo, tra tavolo di consultazione e primarie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: L'assessore al bilancio Emmanuel Conte potrebbe candidarsi alle primarie. Ma Sala frena; Centrosinistra a primarie: l'accordo ristretto tra partiti con la porta aperta al candidato unitario; Centrosinistra verso le elezioni. Primarie ok, in settimana le regole; Centrosinistra, Romano rilancia le primarie: Sono una risorsa.

Reggio Calabria, il Centrosinistra si spacca in vista delle elezioni: clamorosa riunione segreta ufficializza le primarie, ma non ci sono mezza coalizione e tutta l ...Clamorosa evoluzione politica nel Centrosinistra reggino in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Questa sera, infatti, presso la Federazione Metropolitana del Pd di Reggio Calabria, si è tenu ... strettoweb.com

Elezioni a Reggio, ufficiale: primarie per il centrosinistra. Firmato il documentoFumata bianca dopo la riunione odierna. Nessuna intesa sul candidato unitario, il centrosinistra sceglie la via delle primarie. Anche se nel documento ... citynow.it

Reggio Calabria, il Centrosinistra si spacca in vista delle elezioni: clamorosa riunione segreta ufficializza le primarie, ma non ci sono mezza coalizione e tutta l'Amministrazione Comunale | DETTAGLI - facebook.com facebook

Elezioni a Reggio, ufficiale: primarie per il centrosinistra. Firmato il documento x.com