LIVE Sci alpino Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA | inizia una incerta seconda manche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01 E’ un tracciato piuttosto banale, su un pendio tutt’altro che complicato. Angoli sin troppo marcati che di sicuro non favoriscono lo spettacolo. 2’34?44 il tempo di Laine. Ora lo spagnolo Albert Ortega Fornesa, alla seconda qualificazione in carriera. Parte con 0.24 di vantaggio. 21.00 Laine finisce subito lungo di linea nelle prime porte, molto angolate. 20.59 Laine pronto al cancelletto di partenza. 20.56 Il primo a partire sarà l’estone Tormis Laine, 30° nella prima manche a 3.05 da Brennsteiner. Senza Odermatt, attendiamoci una gara imprevedibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
