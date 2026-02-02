L’Assemblea di Cem ha nominato Corrado Boccoli come nuovo presidente, sostituendo Alberto Fulgione scomparso recentemente. Boccoli prende le redini dell’azienda rifiuti e guiderà l’azienda fino alla prossima primavera. La nomina è stata comunicata ufficialmente poco fa, lasciando incertezza sul futuro dell’azienda.

Dopo la scomparsa di Alberto Fulgione l’Assemblea di Cem ha nominato Corrado Boccoli alla presidenza dell’azienda rifiuti fino alla prossima primavera. La scelta, all’unanimità a Cascina Sofia, sede dell’ex Consorzio a Cavenago, alla presenza di tutti i Comuni-soci, 77 fra Brianza, hinterland e Lodigiano. Una decisione presa in urgenza, "per garantire piena operatività all’azienda e continuità amministrativa, in vista di importanti appuntamenti: l’avvio del servizio a Massalengo e il bilancio ". Gli incarichi di Corrado Boccoli e Massimo Pelti, nuovo consigliere, dureranno fino al 30 aprile. "Rivestirò questo ruolo con senso di responsabilità e profondo rispetto per il momento che l’ex consorzio sta attraversando – dice il neopresidente –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cem nomina Corrado Boccoli: "Io, nel segno di Alberto Fulgione"

Alberto Fulgione, presidente di Cem e ex sindaco di Liscate, è deceduto all'età di 60 anni.

Liscate, 20 gennaio 2026 – Si comunica la scomparsa di Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate, avvenuta questa sera a causa di complicanze legate a un tumore.

