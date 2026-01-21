Alberto Fulgione è morto | era presidente Cem ed ex sindaco di Liscate

Alberto Fulgione, presidente di Cem e ex sindaco di Liscate, è deceduto all'età di 60 anni. La sua figura ha segnato la comunità locale, impegnata nel settore pubblico e privato. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

È morto Alberto Fulgione, presidente di Cem ed ex sindaco di Liscate (Milano). Fulgione aveva 60 anni. Una carriera iniziata come docente e a Pozzuolo Martesana e poi l'elezione a sindaco, a giugno 2009 con un incarico - quello di primo cittadino di Liscate - che ha ricoperto per 10 anni, fino al.🔗 Leggi su Milanotoday.it Morto Alberto Fulgione, ex sindaco di LiscateLiscate, 20 gennaio 2026 – Si comunica la scomparsa di Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate, avvenuta questa sera a causa di complicanze legate a un tumore. Leggi anche: Addio ad Alberto Bertone, morto a 59 anni per un "turbo cancro" il fondatore di Acqua Sant'Anna, era anche presidente e Ad dell'azienda Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Morto Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate; Addio ad Alberto Fulgione, morto il presidente del Cem; Lutto nell’Adda Martesana: si è spento a 60 anni Alberto Fulgione. È morto Alberto Fulgione, presidente di Cem AmbienteLUTTO NEL SUDMILANO Figura di spicco del centrosinistra, in tanti lo piangono: «Ci mancherai come amministratore e come amico» ... ilcittadino.it Addio ad Alberto Fulgione, morto il presidente del CemCon la sua scomparsa se ne va una figura di riferimento per il territorio, un amministratore appassionato che ha dedicato la propria vita al bene pubblico. mbnews.it È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Alberto Fulgione. In queste ore difficili vogliamo ricordarlo per la grande umanità, la sensibilità e la presenza con cui è stato vicino al nostro circolo nei mesi più dolorosi, segnati dalla malattia e dalla - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.