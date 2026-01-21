Liscate, 20 gennaio 2026 – Si comunica la scomparsa di Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate, avvenuta questa sera a causa di complicanze legate a un tumore. Durante il suo percorso ha affrontato con fermezza la malattia, lasciando un ricordo di dedizione e impegno per la comunità locale. La sua figura rimarrà nel tempo come esempio di serietà e dedizione pubblica.

Liscate, 20 gennaio 2026 – Addio ad Alberto Fulgione, l'ex sindaco di Liscate è morto questa sera per le complicanze di un tumore, malattia che in tutti in tutti questi mesi ha affrontato con coraggio. Aveva 60 anni. Dal 2022 era presidente del Cem, l'ex consorzio rifiuti che gestisce il servizio in 76 comuni fra Brianza, hinterland e Lodigiano. La notizia ha scosso tutti a Liscate, dove Fulgione era stimato da sempre proprio per la lunga storia di impegno per il territorio. Segretario del Pd dell'Adda-Martesana, era anche docente e amministratore. Lascia la moglie Paola Micci, assessore a Liscate, e quattro figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate

