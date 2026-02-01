Che tempo che fa Alberto Trentini | 423 giorni in una cella di 2 metri per 4 e una latrina Mi hanno interrogato con la macchina della verità – Il video

Alberto Trentini torna a parlare dopo 423 giorni di detenzione. Con una maglietta nera e gli occhi pieni di emozione, si presenta in studio tra gli applausi del pubblico. Ricorda il lungo periodo in cella, 2 metri per 4, e la latrina. Racconta di essere stato interrogato con la macchina della verità, parole che fanno riflettere sulla sua difficile esperienza.

Maglietta nera, occhi sorridenti ma visibilmente commossi. Alberto Trentini è stato accolto con un lungo applauso nello studio di Che tempo che fa. È la sua prima intervista dopo la liberazione il 12 gennaio, avvenuta dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, dove era stato trattenuto senza alcuna accusa formale. «Come sto? Abbastanza bene. Ho avuto tempo di riposare», dice. Nel pubblico, insieme a lui, la mamma Armanda e la sua legale, Alessandra Ballerini. Il cooperante veneto ha raccontato quei giorni drammatici, iniziati al posto di blocco di Guasdualito, nel sud del Venezuela, dove era stato fermato mentre portava aiuti alle comunità locali.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Alberto Trentini

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina.

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio di essere stato interrogato in una cella di appena due per quattro metri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alberto Trentini

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Trentini | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio: da Noah Wyle a Paolo Sorrentino.

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it

Gli ospiti di Che tempo che fa, le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraioGli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio sono Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni ... fanpage.it

Alberto Trentini ha raccontato la sua terribile detenzione con lucidità, sensibilità e persino con senso dell’ironia. Non c’era neppure rabbia, ma solo considerazioni asciutte su quanto sembrasse normale, lì dentro, tra torture e privazioni, la violazione dei diritti u x.com

Dopo la liberazione, il cooperante Alberto Trentini sarà ospite di Che Tempo Che fa per un'intervista esclusiva. Presenti anche Albanese e Geolier. - facebook.com facebook