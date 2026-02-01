Che tempo che fa Alberto Trentini | 423 giorni in una cella di 2 metri per 4 e una latrina Mi hanno interrogato con la macchina della verità

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina. Ricorda gli interrogatori con la macchina della verità e la lunga detenzione. Quando entra nello studio di Che tempo che fa, i presenti lo accolgono con un applauso, mentre lui, con una maglietta nera, sorride tra le lacrime.

Maglietta nera, occhi sorridenti ma visibilmente commossi. Alberto Trentini è stato accolto con un lungo applauso nello studio di Che tempo che fa. È la sua prima intervista dopo la liberazione il 12 gennaio, avvenuta dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, dove era stato trattenuto senza alcuna accusa formale. «Come sto? Abbastanza bene. Ho avuto tempo di riposare», dice. Nel pubblico, insieme a lui, la mamma Armanda e la sua legale, Alessandra Ballerini. Il cooperante veneto ha raccontato quei giorni drammatici, iniziati al posto di blocco di Guasdualito, nel sud del Venezuela, dove era stato fermato mentre portava aiuti alle comunità locali.🔗 Leggi su Open.online

Alberto Trentini è stato detenuto in Venezuela per 423 giorni nel carcere di Rodeo I, noto come uno dei principali luoghi di detenzione per prigionieri politici e stranieri.

Alberto Trentini ha trascorso 423 giorni in detenzione presso la cella di El Rodeo 1, dal 15 novembre 2024.

