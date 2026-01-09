La Tosca di Giacomo Puccini al Maggio Musicale Fiorentino

Da firenzetoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Maggio Musicale Fiorentino torna Tosca, l’opera di Giacomo Puccini. L’allestimento, diretto da Massimo Popolizio, combina scene di Margherita Palli, costumi di Silvia Aymonino e luci di Pasquale Mari. Uno spettacolo che rinnova l’appuntamento con uno dei capolavori del teatro musicale italiano, offrendo un’interpretazione fedele e raffinata di questa tragedia appassionata.

Torna al Maggio l'allestimento di Tosca, il capolavoro pucciniano, firmato da Massimo Popolizio. Le scene, sono firmate da Margherita Palli, i costumi da Silvia Aymonino, le luci da Pasquale Mari. L’opera va in scena domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17 in Sala Grande, riproponendo l’allestimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maggio Musicale: «Tosca» di Giacomo Puccini va in scena domenica

Leggi anche: Firenze, al Maggio va in scena Tosca di Giacomo Puccini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tosca, dall'11 al 18 gennaio: sul podio Michele Gamba, la regia è di Massimo Popolizio; Maggio Fiorentino: dall’ 11 al 18 gennaio va in scena “Tosca”; Maggio Musicale: «Tosca» di Giacomo Puccini va in scena domenica; La Tosca torna al Teatro del Maggio di Firenze.

tosca giacomo puccini maggioMaggio Fiorentino: da domenica 11 gennaio "Tosca" di Giacomo Puccini - Chiudono il cast lirico Carlo Cigni nel ruolo di Un carceriere; nella parte del Pastore si alterneranno nelle 6 recite: Angelique Becherucci (recite del 11 e 16 gennaio), Dalia Spinelli (recite del 13 ... nove.firenze.it

tosca giacomo puccini maggioMaggio Musicale Fiorentino: ritorna la Tosca noir firmata da Massimo Popolizio - Maggio Musicale Fiorentino nel segno di Giacomo Puccini; se le elegiache melodie di Bohème hanno chiuso il 2025, tocca alle ... adhocnews.it

tosca giacomo puccini maggioMaggio Musicale Fiorentino. Si apre la stagione operistica. In scena i tormenti della ’Tosca’ - ’Tosca’ è uno di quei titoli che non appartengono soltanto alla storia dell’opera, ma alla memoria emotiva collettiva di ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.