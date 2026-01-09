La Tosca di Giacomo Puccini al Maggio Musicale Fiorentino
Al Maggio Musicale Fiorentino torna Tosca, l’opera di Giacomo Puccini. L’allestimento, diretto da Massimo Popolizio, combina scene di Margherita Palli, costumi di Silvia Aymonino e luci di Pasquale Mari. Uno spettacolo che rinnova l’appuntamento con uno dei capolavori del teatro musicale italiano, offrendo un’interpretazione fedele e raffinata di questa tragedia appassionata.
L'opera va in scena domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17 in Sala Grande
