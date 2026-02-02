Causa dello Stato nei confronti di Speziale per l' omicidio Raciti udienza rinviata

L’udienza davanti alla Corte d’appello di Catania è stata rinviata al 24 marzo 2026. Lo Stato ha portato in tribunale Antonino Speziale, condannato a quasi nove anni di carcere per l’omicidio di Raciti, quando era ancora minorenne. La causa riguarda il giudizio civile di rinvio, e ora si attende di capire quale sarà la decisione definitiva. La vicenda torna al centro dell’attenzione in un momento in cui il caso continua a dividere opinioni e a suscitare discussioni.

Il rinvio è stato disposto perché diversi componenti del Collegio sono risultati incompatibili, avendo già partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il procedimento è stato quindi assegnato al primo collegio della Corte d'appello di Catania, che dovrà decidere in diversa composizione. La prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo

