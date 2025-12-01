Napoli | la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto

Misura cautelare per 23enne indagato: individuato dopo il tentato furto di una moto e la fuga in via Scarlatti.. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un 23enne napoletano, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, con recidiva reiterata nel quinquennio. I fatti risalgono a un episodio avvenuto in via Scarlatti, a San Giorgio a Cremano nello scorso mese di luglio.

