Omicidio Rob e Michele Reiner proteste contro il figlio dopo l'udienza rinviata | rischia la pena di morte

Nella vicenda dell’omicidio di Rob e Michele Reiner, il processo di Nick Reiner è stato rinviato al 23 febbraio. Durante l’udienza, Reiner è apparso con la testa rasata e visibilmente provato, mentre proteste si sono susseguite contro il suo coinvolgimento. La vicenda ha suscitato notevole attenzione pubblica e sollevato discussioni sul procedimento giudiziario e le eventuali conseguenze penali.

Nick Reiner è apparso in aula con la testa completamente rasata e visibilmente provato. L'udienza è rinviata al 23 febbraio. All'esterno, cartelli contro di lui e richiesta di pena di morte. L'ultimo spiraglio: ergastolo senza libertà condizionale.

Morte di Rob Reiner e Michele Singer: rivelazioni inquietanti e dettagli scioccanti - Il mondo del cinema è colpito da una tragica notizia: il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro residenza di Los Angeles. notizie.it

Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole - L’attore Rob Reiner e la moglie Michele Singer sarebbero stati uccisi nelle prime ore di domenica, nella loro casa di Los Angeles. vanityfair.it

Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso "instabile e pericoloso". Font - facebook.com facebook

