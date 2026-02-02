La Corte d’appello di Catania ha rinviato l’udienza del procedimento civile tra lo Stato e Antonino Speziale. La fase processuale, che riguarda il caso dell’omicidio Raciti, si terrà solo tra quasi due anni, il 24 marzo 2026.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Slitta il procedimento civile davanti alla Corte d’appello di Catania. L’udienza del giudizio civile di rinvio promosso dallo Stato contro Antonino Speziale è stata posticipata al 24 marzo 2026. Il procedimento si svolge davanti alla Corte d’appello di Catania e riguarda la richiesta di risarcimento per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti, avvenuto il 2 febbraio 2007 durante i disordini fuori dallo stadio Angelo Massimino, in occasione del derby Catania-Palermo. Speziale, all’epoca minorenne, è stato condannato in via definitiva a 8 anni e 11 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Causa dello Stato contro Speziale per l’omicidio Raciti: udienza rinviata

Approfondimenti su Raciti Ucciso

L’udienza davanti alla Corte d’appello di Catania è stata rinviata al 24 marzo 2026.

Nella vicenda dell’omicidio di Rob e Michele Reiner, il processo di Nick Reiner è stato rinviato al 23 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Raciti Ucciso

Argomenti discussi: Impossibilità da parte del difensore d’ufficio di nominare un consulente tecnico, se non a proprie spese (processo Regeni): depositata la sentenza della Corte costituzionale; Ingiustificato arricchimento: sì all’azione contro chi si è arricchito in modo indiretto; Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO; Virus respiratorio sinciziale, via libera europeo al vaccino di GSK per gli adulti dai 18 anni in su.

Causa dello Stato a Speziale per l'omicidio Raciti, rinviata udienza. Per l'incompatibilità di alcuni giudici del collegio, processo il 24 marzo #ANSA x.com

Un tratto di via Prenestina, a Roma, è stato chiuso nelle prime ore di lunedì 2 febbraio a causa di un esteso allagamento che ha interessato la carreggiata. L'acqua ha invaso la strada all'altezza di via di Tor Sapienza a seguito della rottura di un tubo, costringe facebook