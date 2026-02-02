Casumaro all’ultimo respiro Govoni segna la rete decisiva
La partita tra MSP e Casumaro si decide negli ultimi minuti. Ferrone segna il gol decisivo che permette al MSP di portare a casa una vittoria sofferta, con il risultato finale di 3-2. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma nel secondo tempo i ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato prima di trovare il colpo finale. La partita si è accesa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino al fischio finale.
MSP 2 Casumaro 3 MSP: Ferrone, Dondi, Donvito, Tartarelli, Laruccia (21’ st Costantini), Comastri S. (14’ st Zannoni), Guidotti, Persona, Tonelli, Ciaccio, Aiello (10’ st Marini). A disposizione: Comastri F., Piscopo, Saputo, Pasotti, Dal Monte. All.: Onestini. CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Barbieri, Correggiari (42’ st Ceneri), Catozzo, Lodi (33’ st Pressato), Chinappi (25’ st D’Elia), Guernelli (1’ st Govoni). A disposizione: Pancaldi, Cavicchi, Pascuccio. All.: Rambaldi. Arbitro: Borelli di Parma. Reti: 3’ st Chinappi (C), 8’ st Govoni (C), 22’ st Tonelli (M), 25’ st Dondi (M), 41’ st Govoni (C). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
