Casumaro all’ultimo respiro Govoni segna la rete decisiva

La partita tra MSP e Casumaro si decide negli ultimi minuti. Ferrone segna il gol decisivo che permette al MSP di portare a casa una vittoria sofferta, con il risultato finale di 3-2. La squadra di casa aveva iniziato bene, ma nel secondo tempo i ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato prima di trovare il colpo finale. La partita si è accesa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino al fischio finale.

