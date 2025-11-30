Il Cosenza sbaglia due rigori Winkelmann segna all' ultimo respiro | il Foggia torna alla vittoria
È successo di tutto allo ‘Zaccheria’. Una partita che definire ‘folle’ è quasi riduttivo. Non capita spesso di assistere a una gara nella quale una delle due squadre fallisce due rigori per poi perdere la partita con un gol al decimo minuto di recupero del secondo tempo. Tutto quello che si è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
