Fiorentina all’ultimo respiro Kean 85 minuti in panchina entra e segna | Cremonese ko la Viola torna a sperare
Nel match tra Fiorentina e Cremonese, Moise Kean entra nel finale e segna il gol decisivo, regalando alla squadra toscana una vittoria importante. La partita, disputata al Franchi, si conclude con un risultato stretto, riaccendendo le speranze della Fiorentina nella corsa alla qualificazione. Kean, subentrato all’85°, dimostra come anche un intervento tardivo possa fare la differenza nel risultato finale.
Firenze, 4 gennaio 2025 - Moise Kean è l’eroe del pomeriggio domenicale al Franchi. L’attaccante azzurro, subentrato a pochi minuti dal termine, firma il gol più semplice ma forse più pesante della stagione della Fiorentina. La squadra di Vanoli supera 1-0 la Cremonese e conquista tre punti cruciali nella corsa alla salvezza, iniziando nel migliore dei modi il 2026. Una gara a lungo controllata dalla Viola, che nel primo tempo si era vista prima assegnare e poi revocare un calcio di rigore, senza però riuscire a capitalizzare le numerose occasioni create. A decidere tutto, nel finale, è la zampata di Kean, una rete che può valere un pezzo di salvezza per i toscani, ora agganciati momentaneamente a Pisa e Verona a quota 12 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: La Fiorentina stende la Cremonese all'ultimo respiro: Kean regala la vittoria ai viola
Leggi anche: Kean nel recupero salva la Fiorentina: Cremonese piegata all’ultimo respiro
Fiorentina all'ultimo respiro: contro la Cremonese decide una zampata di Kean - Al Franchi, successo soffertissimo dei Viola, che piegano i grigiorossi solamente nel recupero, grazie all'attaccante appena entrato in campo ... corrieredellosport.it
Pagina 2 | Fiorentina all'ultimo respiro: contro la Cremonese decide una zampata di Kean - Al Franchi, successo soffertissimo dei Viola, che piegano i grigiorossi solamente nel recupero, grazie all'attaccante appena entrato in campo ... corrieredellosport.it
Fiorentina – Cremonese 1-0 cronaca e highlights: Kean all’ultimo respiro, la Viola ci crede! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: l’attaccante entra nel finale nonostante gli acciacchi e la decide riaccendendo il Franchi. generationsport.it
#Fiorentina all'ultimo respiro: contro la #Cremonese decide una zampata di #Kean x.com
La donna, fiorentina, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un B&B di Fuerteventura, dove era arrivata il 31 dicembre per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno con un amico - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.