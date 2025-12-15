Moda crisi sempre più profonda Quadruplica la cassa integrazione | Boom in due anni 50mila a rischio

La moda attraversa una crisi senza precedenti, con una crescita esponenziale della cassa integrazione, che ha quadruplicato negli ultimi due anni, mettendo a rischio circa 50.000 posti di lavoro. È urgente intervenire con misure efficaci per evitare danni sociali ed economici e favorire la ripresa di un settore strategico per l’economia italiana.

Il grido d'allarme arriva da Fabio Berni della segreteria Cgil Toscana e si riferisce al settore moda che, con l'intera filiera che comprende metalleria e accessoristica, rappresenta una colonna portante del sistema economico della Toscana e del Paese. Sono oltre 110.000 i lavoratori coinvolti in Toscana – pari a circa il 40% di tutto il manifatturiero regionale – con la provincia di Firenze che conta circa settemila industrie della filiera moda e accessori metallici coinvolgendo quasi 50mila lavoratori. Moda, crisi sempre più profonda. Quadruplica la cassa integrazione: "Boom in due anni, 50mila a rischio" - Nei primi nove mesi dell'anno le ore autorizzate per gli ammortizzatori sociali hanno superato i cinque milioni.

La crisi della pelletteria, l’export perde ancora: “A rischio le nostre filiere” - Scandicci (Firenze), 13 giugno 2025 – Non si ferma la profonda crisi della moda in Toscana e di riflesso nei luoghi che sono la locomotiva del made in Italy, la provincia di Firenze e Scandicci. lanazione.it

Il settore della moda nelle Marche sta vivendo una fase di forte difficoltà, segnato dalla perdita del 20% delle aziende negli ultimi cinque anni. Una crisi che non sembra essere solo congiunturale, ma strutturale. - facebook.com facebook