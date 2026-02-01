Lazio-Romagnoli affare saltato | il no all’Al Sadd apre un caso interno

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli si è conclusa senza esito. I biancocelesti hanno deciso di non andare avanti con l’affare, lasciando il difensore in bilico. La scelta ha sorpreso i tifosi e ha aperto una piccola polemica interna, anche perché si sono interrotti i discorsi con l’Al Sadd, che aveva fatto un passo avanti. Ora si cerca di capire cosa succederà nelle prossime settimane.

Tra la Lazio e Alessio Romagnoli è andato in scena un vero e proprio corto circuito di mercato negli ultimi giorni della finestra invernale. L’accordo con l’ Al Sadd sembrava definito, con il difensore pronto a salutare ambiente e compagni dopo la gara con il Lecce, prima del clamoroso dietrofront che ha fatto saltare tutto a poche ore dal gong finale del mercato qatariota. Una vicenda consumata in rapida successione: l’intesa economica raggiunta, il comunicato del club biancoceleste che lo toglieva dal mercato, la successiva riapertura della trattativa e, infine, il no definitivo del giocatore, arrivato proprio nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Alessio Romagnoli rimane alla Lazio.

La trattativa tra Romagnoli e l’Al-Sadd si è conclusa con un fallimento, lasciando molti dubbi e tensioni tra il giocatore e la società biancoceleste.

Romagnoli BLOCCATO all’ultimo, caos totale nella Lazio!

Argomenti discussi: Romagnoli, così è un pasticcio: firma con l'Al-Sadd, ma il contratto non viene depositato. Resta alla Lazio; Lazio, l’affare era fatto: ma all’ultimo è saltato tutto | Tecnico e tifosi senza parole; Lazio, niente via libera per Romagnoli: saltato il trasferimento all'Al Saad; Giallo Rugani: accordo trovato Juve-Lazio, affare possibile anche con la permanenza di Romagnoli.

