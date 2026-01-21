Sarri vede la Lazio sfuggirgli dalle mani | le tensioni con Lotito e il caso Romagnoli

In casa Lazio si percepisce un clima teso, tra tensioni con la dirigenza e il caso Romagnoli. La recente comunicazione tra Sarri e Lotito ha evidenziato divergenze, mentre lo sblocco del mercato rappresenta una notizia positiva. Tuttavia, l’atmosfera rimane caratterizzata da incertezze e sfide, influenzando il percorso della squadra in questa fase della stagione.

Botta e risposta a distanza a mezzo stampa. Quando succede, il segnale non è mai dei migliori. In questo momento, al netto della buona notizia legata allo sblocco del mercato, in casa Lazio il clima è pesante. Influiscono i risultati (e il 3-0 subìto contro il Como è lì a testimoniarlo), influiscono i mancati acquisti che Maurizio Sarri avrebbe voluto, influiscono le cessioni di giocatori importanti che il tecnico non avrebbe voluto. “Il mercato lo stabilisce la società ”, ha tuonato più volte Claudio Lotito. “Il presidente ha detto così, io mi chiamo fuori”, ha risposto Sarri qualche giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

