Caso Garlasco i dubbi tornano in tv | il nodo del pc e le parole dell' avvocato di Stasi

La condanna di Alberto Stasi torna sotto i riflettori, questa volta in tv. L’avvocata dell’ex imputato, Giada Bocellari, ha messo in discussione la sentenza, dicendo che probabilmente non è così definitiva come sembra. La frase in diretta a Mattino Cinque ha attirato l’attenzione: “Evidentemente non considerano la condanna così granitica”. Il dibattito si riaccende, con nuovi dubbi sul nodo del computer e sulle parole degli investigatori.

"Evidentemente non considerano la condanna così granitica". È questa la frase pronunciata in diretta a Mattino Cinque da Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ad aver riacceso il dibattito sul caso Garlasco. Un'affermazione forte, che ha immediatamente riportato l'attenzione sulla solidità della sentenza e sulle zone d'ombra che, a distanza di anni, continuano a emergere. Da quel momento, la discussione si è allargata, coinvolgendo uno dei nodi più controversi dell'intera vicenda: l'utilizzo del computer presente nell'abitazione di Chiara Poggi e il ruolo attribuito ad Andrea Sempio. Il confronto in studio ha assunto toni sempre più tecnici, richiamando vecchi atti e accertamenti informatici che nel tempo hanno alimentato interpretazioni alternative rispetto alla versione giudiziaria definitiva.

