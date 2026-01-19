A Garlasco, il ruolo del computer di Alberto Stasi torna al centro del dibattito legale. I legali della famiglia Poggi affermano che Chiara avrebbe scoperto file compromettenti sul computer, mentre la difesa di Stasi sottolinea l’irrilevanza di tali elementi. La discussione si concentra sulla rilevanza e sulla validità delle prove informatiche, in un contesto giudiziario che prosegue senza decisioni definitive.

Il computer di Alberto Stasi è tornato a essere il protagonista del caso di Garlasco. Mentre i legali della famiglia Poggi sostengono che Chiara, la sera prima di essere uccisa, avesse scoperto i file pornografici sul pc del fidanzato, la difesa di Stasi dichiara che «il presunto dato è totalmente irrilevante» e «non confermato». Gli avvocati di Stasi hanno anche annunciato che estenderanno «l’analisi forense, a questo punto, anche al computer di Chiara Poggi». L’analisi sul pc di Alberto Stasi. Secondo i legali della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, «la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all’epoca». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il pc torna al centro del caso: scontro tra i legali dei Poggi e la difesa di Stasi

Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Questi risultati approfondiscono il caso Garlasco, aggiungendo dettagli sulla possibile connessione tra Chiara e i file presenti sul computer di Stasi.

Caso Garlasco: difesa Stasi, 'analisi Poggi irrilevanti, faremo accertamenti su pc Chiara'

La difesa di Alberto Stasi commenta i recenti approfondimenti sui reperti informatici, ritenendoli irrilevanti rispetto al contesto del caso di Garlasco. In particolare, si sottolinea che le analisi sulla cartella 'Militare' del computer di Stasi, accessibile la sera del 12 agosto 2007, non influenzano la posizione del condannato. La strategia difensiva continuerà con accertamenti specifici su altri elementi, come il computer Chiara Poggi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Garlasco, il mistero dei file porno: «Chiara Poggi aprì una foto segreta sul pc di Stasi, c'era una ragazza bionda di spalle con un tanga nero» - Secondo una nuova consulenza informatica commissionata dalla famiglia Poggi, Chiara Poggi, la sera prima di ... ilmattino.it