Gli ultimi file pubblicati sul caso Epstein mettono in imbarazzo ancora di più Sarah Ferguson e le principesse Beatrice ed Eugenia. La richiesta di soldi da parte di Fergie si aggiunge alle tensioni e ai rumors che circolano da tempo attorno alla famiglia reale britannica.

Londra, 2 feb. (Adnkronos) - Gli ultimi file pubblicati relativi al caso Epstein non faranno che imbarazzare ulteriormente Sarah Ferguson e le principesse Beatrice ed Eugenia. Non solo l'ex moglie e le figlie di Andrew Mountbatten-Windsor saranno sconvolte dalla foto dove l'ex principe e fratello di re Carlo appare inginocchiato a quattro zampe su una donna sdraiata a terra, ma le tre donne compaiono ripetutamente in molte mail scambiate con il finanziere pedofilo morto suicida in carcere. In messaggi già resi pubblici, l'ex duchessa aveva elogiato Epstein, definendolo il "fratello che ho sempre desiderato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Epstein e royal family, la richiesta di soldi e non solo da parte di Fergie

Approfondimenti su Epstein Royal Family

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Epstein Royal Family

Argomenti discussi: Epstein, i nuovi file: la foto che imbarazza l'ex principe Andrea; Caso Epstein, foto choc dell'ex principe Andrea; Un’altra donna accusa Andrea: Epstein la costrinse a far sesso con l’ex principe; Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà Andrea.

Non solo Andrea: altre 3 royal (e un re) inguaiati con Jeffrey EspsteinIl principe Andrea ha pagato cara l'amicizia con Jeffrey Epstein. Ma anche altre royal (compreso un re) sono nei guai. Leggi su Amica.it ... amica.it

Caso Epstein e royal family, la richiesta di soldi e non solo da parte di FergieLondra, 2 feb. (Adnkronos) - Gli ultimi file pubblicati relativi al caso Epstein non faranno che imbarazzare ulteriormente Sarah Ferguson e le principesse Beatrice ed Eugenia. Non solo l'ex moglie e l ... lanuovasardegna.it

Caso #Epstein, #Mandelson lascia il partito laburista inglese x.com

Caso Epstein, Mandelson lascia il partito laburista inglese facebook