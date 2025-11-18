Mette-Marit di Norvegia multa da 46mila euro per il figlio Ma la royal family non sborserà un soldo
La situazione legale di Marius Borg, il figlio che Mette-Marit di Norvegia ha avuto prima del suo incontro con il Principe Haakon, continua a peggiorare. In attesa del processo, dove dovrà rispondere di ben 32 accuse, ha subito la sua prima grave battuta d’arresto legale in uno scontro parallelo ma altrettanto devastante per la sua immagine pubblica. Prima sconfitta in tribunale per Marius Borg. Lo scorso 20 ottobre è stata pubblicata una biografia non autorizzata del figlio maggiore di Mette-Marit di Norvegia: White Stripes, Black Sheep. Gli autori – i giornalisti Torgeir P. Krokfjord e Øistein Monsen – assicurano tra le pagine, citando fonti anonime, che Marius abbia venduto cocaina nel 2023 nei pressi del Palazzo reale. 🔗 Leggi su Dilei.it
