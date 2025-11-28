Meghan Markle il caso esplode | perché il pubblico non le perdona più la vita da Duchessa fuori dalla Royal Family

È una storia fatta di dettagli, e il dettaglio che ha riaperto il fronte mediatico contro Meghan Markle è chirurgico. Non un litigio, non un’intervista fiume, non un attacco ai Windsor: una frase. Un annuncio. Una presentazione formale che nessuno si aspettava e che nessuno, teoricamente, avrebbe dovuto sentire. Meghan entra in una stanza per un’intervista privata nelle ville californiane di Victoria Jackson. Nessun fotografo, nessun pubblico, solo due persone. Eppure una voce la annuncia: “Meghan, Duchess of Sussex”. Basta quello. Basta la forma usata in assenza della sostanza. Basta il protocollo dove non c’è pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meghan Markle, il caso esplode: perché il pubblico non le perdona più la vita “da Duchessa” fuori dalla Royal Family

