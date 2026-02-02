Casette dell’acqua 2025 | risparmiate circa 3 milioni di bottiglie di plastica

Nel 2025 a Parma si registra un aumento record nell’uso delle casette dell’acqua pubblica. La città ha visto un incremento del 242% rispetto all’anno precedente, portando a risparmiare circa 3 milioni di bottiglie di plastica. La novità coinvolge sempre più cittadini che scelgono l’acqua del rubinetto, riducendo così l’uso di plastica monouso.

Nel 2025 cresce in modo significativo l’utilizzo delle Casette dell’acqua pubblica di Parma da parte della cittadinanza, con un incremento complessivo del 242%. Questa crescita ha generato importanti benefici ambientali: grazie alle Casette dell’acqua sono stati erogati oltre 4,5 milioni di litri d’acqua e risparmiate circa 3 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, con ricadute positive sia sull’ambiente sia sulla comunità. “I dati delle Casette dell’acqua evidenziano una crescita rilevante nell’utilizzo e un risparmio concreto di plastica, a conferma di una città sempre più attenta alla tutela dell’ambiente e delle risorse”, dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

