Erogatori di acqua gratis in università | risparmiate 60mila bottigliette di plastica in otto mesi

Università del Piemonte Orientale e Acqua Novara.Vco spa rafforzano la loro sinergia inaugurando ufficialmente i nuovi erogatori di acqua gratuita al Campus Perrone. L'iniziativa rientra in una più ampia strategia di sostenibilità sancita dall'accordo quadro di collaborazione, della durata di.

