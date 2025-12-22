Consorzio nel 2025 realizzate manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua per circa 12 milioni di euro

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Sono quasi 150 le imprese agricole che, nel 2025, hanno collaborato con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per la realizzazione degli interventi programmati nel Piano annuale delle attività (PAB): ancora una volta la collaborazione tra agricoltura e bonifica si è dimostrata una partnership concreta ed efficace, che ha consentito di attuare lavori di manutenzione ordinaria per circa 12 milioni di euro, migliorando l'efficienza dei corsi d'acqua e contribuendo in modo significativo alla prevenzione del rischio idrogeologico, oltre a garantire una importante integrazione del reddito per le aziende coinvolte.

