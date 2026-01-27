CasermArcheologica nel 2025 boom di ingressi | ora arriva Lucy Orta

CasermArcheologica, nel 2025, ha visto un significativo aumento di visitatori, con oltre 9.600 ingressi. L’attenzione verso questo sito storico dimostra il suo crescente interesse pubblico e culturale, confermando la sua importanza nel panorama locale e nazionale. L’arrivo di Lucy Orta arricchirà ulteriormente l’offerta espositiva, attirando nuovi visitatori e rafforzando il ruolo della struttura come centro di cultura e innovazione.

Nel corso del 2025 CasermArcheologica ha registrato 9.628 persone coinvolte tra le mura di Palazzo Muglioni a Sansepolcro, di questi 3.836 sono under 35, a testimonianza di una forte partecipazione delle nuove generazioni, all’interno dell’edificio che è stato recuperato e restituito alla cittadinanza come luogo culturale aperto tutti i giorni con orario continuato. Oltre alle presenze a CasermArcheologica altre migliaia di persone, difficili da contare visto che si è trattato di iniziative a ingresso gratuito, hanno partecipato agli eventi che l’organizzazione ha curato fuori dal proprio spazio di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

