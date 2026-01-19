Sabato 17 gennaio a Melito si è verificata una tragedia lungo la Circumvallazione Esterna, dove un ciclista è deceduto a causa di un malore improvviso durante il suo percorso. L’incidente ha coinvolto un corpo di auto e ciclisti, suscitando attenzione sulla sicurezza delle strade e sulla salute dei ciclisti. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Tragedia nella mattinata di sabato 17 gennaio a Melito, dove un ciclista è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre percorreva la Circumvallazione Esterna. L’episodio si è verificato nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano, in direzione Giugliano-Mugnano. Secondo i primi accertamenti, l’uomo si sarebbe sentito male all’improvviso mentre era in sella. In pochi istanti si è accasciato al suolo, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, ciclista muore dopo un malore improvviso sul “doppio senso”

