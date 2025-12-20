Roma senza riscaldamento in casa Ater | 80enne ricoverata per polmonite
A Roma, un’anziana residente in un alloggio Ater nel Tufello è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto una polmonite. La donna, già in condizioni di salute delicate, vive senza riscaldamento nelle sue abitazioni. La situazione evidenzia le problematiche legate alle condizioni di comfort e sicurezza degli inquilini.
Un'anziana, inquilina delle case Ater del Tufello, già in una situazione di salute precaria, è finita in ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
