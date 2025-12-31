Il 6 gennaio 2026, Verona si anima con la tradizione della Festa della Befana, un momento di condivisione e cultura che coinvolge tutta la città. La giornata è caratterizzata da eventi che celebrano le usanze e i riti collettivi legati a questa ricorrenza, offrendo un’occasione per vivere la storia e le tradizioni locali in un’atmosfera autentica e partecipata.

Martedì 6 gennaio 2026 Verona celebra l’Epifania con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla tradizione e alla partecipazione collettiva. La Festa della Befana si aprirà al mattino alle 9.30 in piazza San Zeno con “La Befana del Vigile”, iniziativa storica organizzata dalla polizia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Tradizione, arte e riti collettivi per la Festa della Befana a Verona

Leggi anche: Dal presepe vivente alla festa della Befana: folklore e tradizione nella Città Bianca

Leggi anche: Riti di Fuoco torna a illuminare Lioni: quattro giorni tra tradizione, arte e spettacolo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dabalkim, l’arte che diventa rito: a Milano la metamorfosi che unisce Corea e Italia - Dall’immaginario mitologico alle performance che fondono Oriente e Occidente, Dabalkim porta a Milano un’arte rituale e irripetibile che unisce tradizione e futuro Ci sono artisti che abitano i ... panorama.it

La sfida delle bandiere: "Tradizione, arte, identità. È un rito che ci unisce" - Magia di bandiere, persone e colori hanno animato piazza Municipale per i ’Giochi giovanili delle bandiere estensi’ e gli ’Antichi giochi delle bandiere estensi’, che vedono a confronto, ... ilrestodelcarlino.it

L'Italia e i riti collettivi in una conferenza a Tallinn - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

L'arte bianca è un'antica tradizione artigianale che combina scienza, creatività e tradizione. Ci vuole studio, impegno e dedizione quotidiana per realizzare la nostra selezione personale. Per valorizzarla al meglio, la accompagniamo con una selezione di Olio - facebook.com facebook