Bordonaro accoglie U Pagghiaru | tra riti millenari musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione

Da messinatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bordonaro si prepara a ospitare “U Pagghiaru”, una tradizionale festa dell’Epifania che combina riti antichi, musica e giochi popolari. L’evento richiama ogni anno numerosi visitatori e residenti, offrendo un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di condivisione. La manifestazione si svolge nel villaggio, mantenendo vivo il patrimonio culturale e religioso della comunità messinese.

Il villaggio di Bordonaro si prepara ad accogliere migliaia di messinesi e visitatori per le celebrazioni de “U Pagghiaru”, storica festa popolare in programma il giorno dell’Epifania. L’iniziativa, curata dalla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e sostenuta dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

