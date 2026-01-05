Bordonaro accoglie U Pagghiaru | tra riti millenari musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione

Bordonaro si prepara a ospitare “U Pagghiaru”, una tradizionale festa dell’Epifania che combina riti antichi, musica e giochi popolari. L’evento richiama ogni anno numerosi visitatori e residenti, offrendo un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di condivisione. La manifestazione si svolge nel villaggio, mantenendo vivo il patrimonio culturale e religioso della comunità messinese.

Il villaggio di Bordonaro si prepara ad accogliere migliaia di messinesi e visitatori per le celebrazioni de “U Pagghiaru”, storica festa popolare in programma il giorno dell’Epifania. L’iniziativa, curata dalla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e sostenuta dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bordonaro accoglie “U Pagghiaru”: tra riti millenari, musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione Leggi anche: Tradizione, arte e riti collettivi per la Festa della Befana a Verona Leggi anche: Una giornata di comunità tra musica, giochi e intrattenimento con la Festa d'autunno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bordonaro accoglie “U Pagghiaru”: tra riti millenari, musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione. Il 6 gennaio torna a Bordonaro la tradizionale festa de “U Pagghiaru” | INFO - Il villaggio di Bordonaro si prepara ad accogliere, anche quest’anno, la comunità messinese per celebrare la storica festa popolare de “U Pagghiaru”, in programma martedì 6 gennaio 2026, come da tradi ... strettoweb.com

Messina, Bordonaro si prepara all’evento: domani torna “‘u Pagghiaru” - Il villaggio di Bordonaro si prepara ad accogliere , anche quest’anno, migliaia di messinesi e di visitatori per celebrare la storica festa popolare de “U ... msn.com

Benvenuta nella Student House “Ernesto Pucci” di Catanzaro! Dopo l’inaugurazione di novembre, la Student House accoglie ufficialmente la sua prima studentessa internazionale: Ozge Ergin, dall’Università della Musica di Antiochia (Turchia). Un tragu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.