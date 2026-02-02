Carnevale in Egitto con FAI Roma

Il Carnevale in Egitto si accende con un evento speciale organizzato dalla Delegazione FAI di Roma. La iniziativa si chiama “FAI in Famiglia” e invita le famiglie a scoprire i segreti dei faraoni, un modo diverso per festeggiare e conoscere un pezzo di storia antica. L’attività, pensata per coinvolgere grandi e bambini, combina divertimento e cultura, portando i partecipanti in un viaggio tra le meraviglie dell’Egitto, senza allontanarsi dalla città.

Il "FAI in Famiglia" della Delegazione FAI di Roma presenta un'attività per festeggiare il Carnevale e per entrare nella storia dei faraoni. L'evento si terrà il 21 febbraio all'Accademia di Egitto per scoprire la storia di Tutankhamon, il faraone bambino e la sua splendida tomba. "Immaginate di essere i primi, come il grande archeologo Howard Carter, a varcare la soglia di una tomba millenaria: un'esperienza ricca di misteri, tesori scintillanti e antichi geroglifici vi aspetta", scrive il FAI.

