Carnevale di Viareggio una ‘prima’ da favola E anche l’incasso vola

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa di Carnevale di Viareggio inizia con una giornata da ricordare. La sfilata di quest’anno ha già portato grande entusiasmo tra i visitatori e i cittadini. Le maschere colorate sfidano il freddo, mentre le strade si riempiono di musica e allegria. L’incasso si prevede molto alto, segno che anche quest’anno la tradizione regala emozioni e affari. La prima giornata si chiude con il sorriso di chi ha già vissuto un Carnevale da favola.

Viareggio, 2 febbraio 2026 – L’abbiamo cronometrato quel brivido, che segna la fine dell’attesa prima dell’inizio. La Burlamacca, incoraggiata dalle trombe che l’Orselli battezzò “Gli squilli”, impiega trentuno secondi per arrivare fin lassù, sulla cima del pennone. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate Tanto dura l’alzabandiera del Carnevale di Viareggio: il solstizio di una stagione che Viareggio s’è inventata per sfuggire agli inverni climatici e dell’anima. E l’ha chiamata sfilata di Carnevale. Così, con quel rito che rinnova senza tempo, nel febbraio di un pomeriggio – parafrasando la canzone ufficiale di Rita Pavone, Ondina d’oro e d’argento vivo – questa stagione è ritornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

carnevale di viareggio una 8216prima8217 da favola e anche l8217incasso vola

© Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, una ‘prima’ da favola. E anche l’incasso vola

Approfondimenti su Carnevale Viareggio

Prima sfilata del Carnevale di Viareggio attira folle e ospiti d’onore, successo di pubblico e attenzione nazionale

La prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026 ha conquistato il pubblico fin dal mattino.

Carnevale di Viareggio 2026: oggi la prima sfilata, fuochi d’artificio, premio Ondina d’Oro a Rita Pavone. Il programma

Questa mattina si è tenuta la prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carnevale di Viareggio 2026 - 5º Anteprima dei Lavori

Video Carnevale di Viareggio 2026 - 5º Anteprima dei Lavori

Ultime notizie su Carnevale Viareggio

Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio 2026: date, programma completo e biglietti; Carnevale di Viareggio 2026, comincia lo spettacolo. Primo corso mascherato: la diretta; Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere; Carnevale di Viareggio 2026, dove la cartapesta e la satira diventano arte a cielo aperto.

carnevale di viareggio unaCarnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdereDal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ma quali ... tg24.sky.it

Carnevale di Viareggio 2026: oggi la prima sfilata, fuochi d’artificio, premio Ondina d’Oro a Rita Pavone. Il programmaArte, spettacolo, stupore, magia. E' la ricetta del Carnevale di Viareggio che apre oggi, domenica 1 febbraio 2026, la sua 153esima edizione ... firenzepost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.