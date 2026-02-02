Carnevale di Viareggio una ‘prima’ da favola E anche l’incasso vola

La festa di Carnevale di Viareggio inizia con una giornata da ricordare. La sfilata di quest’anno ha già portato grande entusiasmo tra i visitatori e i cittadini. Le maschere colorate sfidano il freddo, mentre le strade si riempiono di musica e allegria. L’incasso si prevede molto alto, segno che anche quest’anno la tradizione regala emozioni e affari. La prima giornata si chiude con il sorriso di chi ha già vissuto un Carnevale da favola.

Viareggio, 2 febbraio 2026 – L'abbiamo cronometrato quel brivido, che segna la fine dell'attesa prima dell'inizio. La Burlamacca, incoraggiata dalle trombe che l'Orselli battezzò "Gli squilli", impiega trentuno secondi per arrivare fin lassù, sulla cima del pennone. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell'edizione 2026 e le date delle sfilate Tanto dura l'alzabandiera del Carnevale di Viareggio: il solstizio di una stagione che Viareggio s'è inventata per sfuggire agli inverni climatici e dell'anima. E l'ha chiamata sfilata di Carnevale. Così, con quel rito che rinnova senza tempo, nel febbraio di un pomeriggio – parafrasando la canzone ufficiale di Rita Pavone, Ondina d'oro e d'argento vivo – questa stagione è ritornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, una 'prima' da favola. E anche l'incasso vola

