Carnevale di Sarno incidente durante la sfilata | bambina ferita stop agli eventi

Durante il Carnevale di Sarno, un incidente ha interrotto la sfilata dei carri allegorici. Una bambina è rimasta ferita mentre la parata proseguiva, creando momenti di caos tra il pubblico e gli organizzatori. La manifestazione è stata immediatamente fermata, e i soccorsi sono arrivati sul posto. La bambina è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Gli organizzatori hanno annunciato che gli eventi sono stati sospesi fino a nuovo avviso.

Momenti di tensione durante la sfilata dei carri allegorici: una bambina è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto lungo il percorso cittadino. In base alle prime ricostruzioni, un elemento dell'ultimo carro in transito si sarebbe staccato improvvisamente, generando panico tra gli spettatori e provocando il coinvolgimento di più persone. Oltre alla minore, anche due adulti avrebbero riportato lievi conseguenze: dopo gli accertamenti medici e le cure per escoriazioni, sarebbero stati dimessi nelle ore successive. La bambina è stata soccorsa dal personale del 118 con il supporto della Protezione Civile e trasportata inizialmente all'ospedale di Nocera Inferiore.

