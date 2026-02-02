Carnevale a Parma feste e tradizioni più originali e appassionanti

Il Carnevale a Parma riempie le strade di maschere e colori. Le feste più originali attirano grandi e piccoli, tra carri elaborati e tradizioni che si tramandano da generazioni. La città si trasforma in un palcoscenico di allegria e follia, mentre la gente partecipa con entusiasmo alle celebrazioni più autentiche.

Maschere storiche, rituali popolari, tradizioni vive. In Emilia, la Terra dello Slow Mix nel territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il Carnevale si celebra tra feste originali, carri strabilianti e coinvolgenti follie. Ecco dove vivere il Carnevale più incredibile con Visit Emilia: Carnevale in Emilia Visit Emilia La maestosa Piazza Duomo di Parma, domenica 15 febbraio 2026 si colora di coriandoli e festa con il Corso mascherato del Carnevale di Parma. Un pomeriggio per divertirsi con i gruppi mascherati che dalle 14:00 sfileranno a piedi fino al Parco Ducale per il Carnevale Cittadino "Dedlà da l'acua", termine dialettale che indica la posizione geografica del quartiere Oltertorrente rispetto al centro storico (di là dall'acqua).

