Epifania tutte le feste porta via | alla scoperta delle tradizioni originali e gli appuntamenti da non perdere

Scopri le tradizioni e gli appuntamenti dell’Epifania, una festività che chiude il periodo natalizio con riti, dolci e momenti di condivisione. In questa guida troverai curiosità sulla storia, usanze originali e gli eventi più interessanti da non perdere il 5 gennaio, per vivere questa giornata in modo autentico e rispettoso delle tradizioni italiane.

"Epifania, tutte le Feste porta via". La notte del 5 gennaio chiude in bellezza il periodo natalizio con tanti dolci, qualche regalo e un po'di carbone, ma soprattutto tradizioni bellissime. Il giorno dell'Epifania è un almanacco di usi e costumi, e ogni luogo racchiude le proprie usanze, a Roma per esempio, Piazza Navona si trasforma in un vero e proprio paese dei balocchi tra mele candite, zucchero filato e le tipiche ciambelle romane, dolci tentazioni che allieterebbero anche l'eterna diatriba tra Bernini e Borromini, suggellata nelle pietre di questo luogo unico nel cuore della Capitale. L'Epifania italiana omaggia l'amatissima vecchierella, figura che ha origine nell'antica Roma per il culto di Diana, dea della caccia e della luna che sorvolava i raccolti dodici notti dopo il 25 dicembre, celebrazione del Sol Invictus.

Epifania tra feste, arte e musica: gli appuntamenti in città e provincia - "tutte le feste si porta via": e nel piacentino sono numerosi gli appuntamenti in calendario il 6 gennaio ... piacenzasera.it

La Befana tra storia e leggenda: ecco perchè la vecchina sulla scopa porta doni o carbone ai bimbi - Secondo la leggenda, sulla strada di Betlemme, i tre Re decisero di sostare presso una casa per chiedere informazioni: la anziana che vi abitava non seppe, tuttavia, fornirle e, quando le fu chiesto s ... salernotoday.it

