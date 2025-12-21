Paliano drone show
Christmas Drone Show Paliano Il cielo di Paliano si accende di magia con uno spettacolo di droni natalizio capace di stupire grandi e piccini.Coreografie luminose, musica e immagini suggestive daranno vita a uno show emozionante, pensato per far sognare tutti. Evento offerto dalla BCC di Paliano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
