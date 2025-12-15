Paliano capodanno in piazza

A Paliano torna il tradizionale appuntamento di Capodanno in piazza, un evento atteso da grandi e bambini per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’edizione 2023 promette musica, artisti e divertimento per una notte di festa e allegria. L’appuntamento è il 31 dicembre per un brindisi collettivo.

© Frosinonetoday.it - Paliano, capodanno in piazza E' ufficiale: a Paliano torna il capodanno in piazza per far divertire grandi, bambini e famiglie dopo il successo dell'anno scorso!Appuntamento il 31 dicembre con musica ed artisti per una notte di S. Silvestro speciale! Musica 70-80-90 per farvi ballare fino al mattino, con area food, lotteria. Frosinonetoday.it Colleferro. La Musica unisce Concerto in piazza per il 150° Capodanno a Brescia: concertone in Piazza Loggia e dj set in Castello - Per festeggiare l'arrivo del 2026 sono diverse le proposte in città: in Piazza Loggia ci sarà l'evento “Music Is Power”, al Cidneo dj set e balli, jazz al San Barnaba e al Borsoni Nicola Piovani in co ... quibrescia.it In Sardegna un Capodanno da 18 concerti e 200mila persone nelle piazze – LA MAPPA - Un’ondata di musica, spettacoli e grandi nomi trasforma l’isola in un unico palcoscenico diffuso per la notte di San Silvestro ... lanuovasardegna.it

Comune di Paliano. Chumbawamba · Tubthumping (Radio Edit). È UFFICIALE: torna il Capodanno in Piazza! Guarda il video per scoprire il programma e sopratutto…preparati a ballare! Paliano, Piazza Marcantonio Colonna 31.12.2025 | Start ore 22: - facebook.com facebook